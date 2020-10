Genoa, caso Covid: il Toro non vuole il rinvio ma i grifoni non si allenano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Situazione difficile in casa Genoa, con la squadra che continua a non potersi allenare A riportarlo è l’edizione genovese di Repubblica Il Genoa continua a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 1 ottobre 2020) Situazione difficile in casa, con la squadra che continua a non potersi allenare A riportarlo è l’edizione genovese di Repubblica Ilcontinua a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

HuffPostItalia : Crisanti: 'Quella partita il Genoa non la doveva fare. È il fallimento delle deroghe alla quarantena' - ZZiliani : COVID GENOA. Non bastasse la normale preoccupazione, si aggiunge quella degli ultimi minuti trascorsi fra litigi, c… - AlfredoPedulla : Ora #Ranocchia ha intuito che forse è il caso di trovare una soluzione. Il #Genoa aspetta da settimane @tvdellosport - Sakurauchi_Hime : RT @val_nos: @zaiapresidente I tamponi servono a poco! Molti sono falsi positivi o falsi negativi. E non è detto che domani gli studenti te… - TernanaNews : Macalli: 'Caso Genoa gravissimo. Trapani? In Serie C mancano veri controlli' -