Gavino Ledda | «Sto scrivendo il De rerum natura del nuovo Millennio»

(Di giovedì 1 ottobre 2020) «Mi preparo a scrivere il De Rerum natura del terzo Millennio». Camicia a scacchi rossa e bianca, jeans in cui quasi scompare. C’è un qualcosa, di Gavino Ledda che attira come una calamita. È un qualcosa di non meglio definito, che viene da dentro di lui. 82 anni, di Siligo, Sardegna, parla come la voce fuori campo di Assandira, film di Salvatore Mereu presentato Fuori Concorso alla 77ma Mostra del cinema di Venezia. Frasi brevissime, le sue, con un grosso peso specifico. E chi lo ascolta, si ferma, dando al senso di quelle parole il tempo di arrivare. Pastore analfabeta fino a 20 anni, perché il padre lo ha voluto legare alla terra, ha recuperato tutto dopo, prendendo una laurea in Lettere con tesi in glottologia, facendosi ammettere alla (rigidissima) Accademia della Crusca. E soprattutto scrivendo vari racconti e due romanzi, di cui l’autobiografico Padre e padrone, venduto in 40 paesi nel mondo, è diventato una trasposizione cinematografica grazie ai fratelli Taviani. Ledda, che ha diretto e interpretato Ybris, in Assandira, tratto da un romanzo di Giulio Angioni, interpreta Costantino Saru che, a causa di un grosso incendio, in una notte perde un figlio e l’agriturismo che dà il nome al film. La mattina presto arrivano i Carabinieri, e con loro inizia un racconto dei fatti a ritroso. In cui appaiono anche l’altro figlio, con la compagna tedesca, arrivati con l’intento di trasformare il luogo, e lo stesso padre, in un baraccone attira turisti.