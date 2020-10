Galli: «I due anticorpi scoperti al Sacco danno spinta alla terapia al plasma, ma il vaccino serve. Sui tamponi Bassetti sbaglia» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembre La scoperta dell’ospedale Sacco di Milano potrebbe presto essere, insieme ai vaccini, una delle più efficaci strade per la lotta a Covid-19. Due potenti anticorpi nati dagli studi del prof. Massimo Galli insieme a un gruppo di studiosi internazionali avrebbero un potere terapeutico sul virus determinante per il blocco totale della malattia. A spiegarlo meglio su La Stampa proprio il responsabile del reparto di malattie infettive del Sacco. «Nascono dagli studi sull’evoluzione di Ebola» racconta Galli, chiarendo il punto di partenza dell’importante ricerca pubblicata su Science. Per l’Ebola infatti si rivelò efficace quel «cocktail di anticorpi neutralizzanti» su ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembre La scoperta dell’ospedaledi Milano potrebbe presto essere, insieme ai vaccini, una delle più efficaci strade per la lotta a Covid-19. Due potentinati dagli studi del prof. Massimoinsieme a un gruppo di studiosi internazionali avrebbero un potere terapeutico sul virus determinante per il blocco totale della malattia. A spiegarlo meglio su La Stampa proprio il responsabile del reparto di malattie infettive del. «Nascono dagli studi sull’evoluzione di Ebola» racconta, chiarendo il punto di partenza dell’importante ricerca pubblicata su Science. Per l’Ebola infatti si rivelò efficace quel «cocktail dineutralizzanti» su ...

fanpage : Galli: “Scoperti due potenti anticorpi per una possibile cura” #1ottobre - LaStampa : Il responsabile del reparto malattie infettive: per l’Ebola funzionò la stessa cura. - f_girasole : Galli: “Scoperti al Sacco due anticorpi potenti. Se bloccano il virus, via alla produzione” - giannettimarco : RT @fanpage: Galli: “Scoperti due potenti anticorpi per una possibile cura” #1ottobre - WDegradi : RT @Open_gol: Galli: «I due anticorpi scoperti al Sacco danno spinta alla terapia al plasma, ma il vaccino serve. Sui tamponi Bassetti sbag… -