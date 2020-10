Gabriel Garko, la nuova vita dopo il coming out: il passato è alle spalle (Di giovedì 1 ottobre 2020) Gabriel Garko si è liberato di un peso. Ora è pronto a vivere una nuova vita dopo il coming out. Eccolo per mano ad un bambino il giorno dopo la confessione Fonte foto: Getty ImagesParte della nuova copertina della celebre rivista di gossip Chi sarà dedicata a Gabriel Garko. L’attore che ha stupito tutti con una confessione inaspettata durante la puntata del Grande Fratello Vip, facendo coming out sulla sua omosessualità. Un gesto coraggioso che lo ha reso libero di vivere la sua vita in modo pieno ed autentico. Ora è pronto a vivere una nuova vita e a lasciarsi il ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 ottobre 2020)si è liberato di un peso. Ora è pronto a vivere unailout. Eccolo per mano ad un bambino il giornola confessione Fonte foto: Getty ImagesParte dellacopertina della celebre rivista di gossip Chi sarà dedicata a. L’attore che ha stupito tutti con una confessione inaspettata durante la puntata del Grande Fratello Vip, facendoout sulla sua omosessualità. Un gesto coraggioso che lo ha reso libero di vivere la suain modo pieno ed autentico. Ora è pronto a vivere unae a lasciarsi il ...

