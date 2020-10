Future USA in deciso rialzo (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – I Future USA segnalano ancora una partenza in rialzo per Wall Street, sulla speranza che l’incontro di oggi fra il Segretario al Tesoro Steven Mnuchin e la speaker della Camera Nancy Pelosi possa portare allo sbocco di un nuovo pacchetto di stimoli all’economia. Ad aiutare il mercato potrebbe concorrere anche il dato dei sussidi alla disoccupazione, mentre quello sui redditi e spese personali ha deluso. Il Future sul Dow Jones guadagna lo 0,62% a 27.835 punti, mentre quello sullo S&P 500 avanza dello 0,75% a 3.376 punti. Stessa impostazione per il derivato sul Nasdaq che mette a segno un progresso dell’1,24% a 11.549 punti. Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – IUSA segnalano ancora una partenza inper Wall Street, sulla speranza che l’incontro di oggi fra il Segretario al Tesoro Steven Mnuchin e la speaker della Camera Nancy Pelosi possa portare allo sbocco di un nuovo pacchetto di stimoli all’economia. Ad aiutare il mercato potrebbe concorrere anche il dato dei sussidi alla disoccupazione, mentre quello sui redditi e spese personali ha deluso. Ilsul Dow Jones guadagna lo 0,62% a 27.835 punti, mentre quello sullo S&P 500 avanza dello 0,75% a 3.376 punti. Stessa impostazione per il derivato sul Nasdaq che mette a segno un progresso dell’1,24% a 11.549 punti.

Progetto Manhattan 2.0. Così gli Usa chiamano industria e alleati sull’intelligenza artificiale

