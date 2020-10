FUJINON HYPER-CLARITY | una nuova serie di binocoli da Fujifilm

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 1 ottobre 2020)annuncia, unadiche si caratterizza per l’esclusivo rivestimento multi-coating “SUPER EBC” che ne migliora la trasmissione della luce per fornire un campo visivo luminoso e chiaro. Lasi presenta con due primi modelli, con lenti di grande diametro, uno con ingrandimento 8x e l’altro 10x, specificatamente pensati per l’osservazione della fauna selvatica, della natura e delle stelleha lanciato il suo primo binocolo a marchionel 1947 e da allora ha sviluppato e commercializzato principalmenteper uso professionale per applicazioni di sicurezza e monitoraggio, che ...