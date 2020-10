Francesco Mollame: il senatore M5S con COVID-19 che “non ha dato peso ai sintomi” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il senatore Francesco Mollame è uno dei due parlamentari del Movimento 5 Stelle positivo al Coronavirus. Ieri tutto il gruppo dei 5 Stelle si è sottoposto al test del tampone e i lavori del Senato si sono fermati per tutta la giornata. Mollame ha probabilmente contagiato anche Marco Croatti, con cui è stato in contatto il 18 settembre, come ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. I due senatori erano in tour per la campagna elettorale in Emilia Romagna. Mollame avrebbe potuto evitare di diffondere il virus? Il parlamentare 5 Stelle spiega che anche se la fabbre è arrivata solo il 22, già dal 16 settembre aveva avvertito dei sintomi compatibili con la malattia: Quando ha accusato i primi sintomi? «Il 16-17 settembre ma non ho ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilè uno dei due parlamentari del Movimento 5 Stelle positivo al Coronavirus. Ieri tutto il gruppo dei 5 Stelle si è sottoposto al test del tampone e i lavori del Senato si sono fermati per tutta la giornata.ha probabilmente contagiato anche Marco Croatti, con cui è stato in contatto il 18 settembre, come ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. I due senatori erano in tour per la campagna elettorale in Emilia Romagna.avrebbe potuto evitare di diffondere il virus? Il parlamentare 5 Stelle spiega che anche se la fabbre è arrivata solo il 22, già dal 16 settembre aveva avvertito dei sintomi compatibili con la malattia: Quando ha accusato i primi sintomi? «Il 16-17 settembre ma non ho ...

