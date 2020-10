Franca Leosini torna su Rai 3 con “Che fine ha fatto Baby Jane?” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Arriva un doppio appuntamento con la giornalista noir più famosa d’Italia. A fine anno andrà in onda il nuovo programma di Franca Leosini su Rai 3: una serie di indagini che sposta l’attenzione sulla vita dopo il carcere. Che fine ha fatto Baby Jane?: quando andrà in onda Con un titolo che richiama un famoso thriller psicologico candidato a 5 premi Oscar, questo “romanzo televisivo” – così è definito nella sinossi ufficiale – andrà in onda a fine anno. Segnatevi queste date in agenda: 27 e 28 dicembre. Sarà proprio in quei giorni che rivedremo la Leosini in prima serata. La giornalista di cronaca nera, che Cecchi Paone ha definito “capace di indagare il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Arriva un doppio appuntamento con la giornalista noir più famosa d’Italia. Aanno andrà in onda il nuovo programma disu Rai 3: una serie di indagini che sposta l’attenzione sulla vita dopo il carcere. ChehaJane?: quando andrà in onda Con un titolo che richiama un famoso thriller psicologico candidato a 5 premi Oscar, questo “romanzo televisivo” – così è definito nella sinossi ufficiale – andrà in onda aanno. Segnatevi queste date in agenda: 27 e 28 dicembre. Sarà proprio in quei giorni che rivedremo lain prima serata. La giornalista di cronaca nera, che Cecchi Paone ha definito “capace di indagare il ...

