Formazioni ufficiali Tottenham-Maccabi Haifa | playoff Europa League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ledi, gara valevole per idi. Gli Spurs vanno a caccia del successo contro gli israeliani per conquistare l’accesso alla fase a gironi, il cui sorteggio è in programma per la giornata di venerdì. José Mourinho vuole andare avanti nella competizione europea oltre che in campionato. AlHotspur Stadium di Londra il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21. Le: in attesa: in attesa