Formazioni ufficiali Rio Ave-Milan | playoff Europa League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ledi Rio Ave-, gara valevole per idi. I rossoneri, che hanno cominciato il campionato di Serie A con due vittorie per 2-0 contro Bologna e Crotone, vanno a caccia di un successo per conquistare la fase a gironi della coppa, il cui sorteggio avverrà nella giornata di venerdì. All’Stadio municipale dos Arcos di Villa do Conde il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21. LeRio Ave: in attesa: in attesa