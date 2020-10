Formazioni ufficiali Liverpool-Arsenal, Carabao Cup 2020/2021 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Le Formazioni ufficiali di Liverpool-Arsenal, gara valevole per gli ottavi di finale di Carabao Cup 2020/2021. I Reds hanno battuto la squadra di Mikel Arteta pochi giorni fa in campionato per 3-1, e ora cercano il successo anche nella coppa di lega inglese per conquistare il passaggio del turno ai quarti di finale. Ad Anfield il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21. Le Formazioni ufficiali Liverpool: Adrian, N. Williams, R. Williams, Van Dijk, Milner, Grujic, Jones, Wilson, Minamino, Jota, Salah Arsenal: in attesa Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ledi, gara valevole per gli ottavi di finale diCup. I Reds hanno battuto la squadra di Mikel Arteta pochi giorni fa in campionato per 3-1, e ora cercano il successo anche nella coppa di lega inglese per conquistare il passaggio del turno ai quarti di finale. Ad Anfield il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21. Le: Adrian, N. Williams, R. Williams, Van Dijk, Milner, Grujic, Jones, Wilson, Minamino, Jota, Salah: in attesa

