Formazioni ufficiali Celta Vigo-Barcellona | Liga 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ledi, gara valevole per la quarta giornata di. I Blaugrana, vincitori nell’esordio in campionato contro il Villareal, vanno a caccia di un altro successo per continuare l’avvio di stagione positivo e riscattarsi dopo un’estate burrascosa. All’Estadio Balaídos diil calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21:30. Le: in attesa: Neto, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Ansu Fati, Messi, Griezmann, Coutinho.