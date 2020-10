Formaggio stracchino ritirato dal mercato, presenza di Escherichia coli: l’avviso del Ministero (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’annuncio arriva dal Ministero della Salute attraverso il proprio portale web dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori: un lotto di Formaggio stracchino è stato richiamato dal mercato a causa della presenza di Escherichia coli. Esiste un possibile rischio microbiologico per i consumatori, da qui la decisione del ritiro. Si tratta di un lotto di Formaggio a Latte crudo – stracchino venduto a marchio “La Casera del Pirondel” per presenza di Escherichia coli Stec – Gene eae. Prodotto da “Azienda Agricola Armanni Angelo” nel proprio stabilimento industriale di via del Pero a Treviolo, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’annuncio arriva daldella Salute attraverso il proprio portale web dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori: un lotto diè stato richiamato dala causa delladi. Esiste un possibile rischio microbiologico per i consumatori, da qui la decisione del ritiro. Si tratta di un lotto dia Latte crudo –venduto a marchio “La Casera del Pirondel” perdiStec – Gene eae. Prodotto da “Azienda Agricola Armanni Angelo” nel proprio stabilimento industriale di via del Pero a Treviolo, in ...

