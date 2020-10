Fontana si appella alla Costituzione. Per togliere il suo cellulare ai pm. Non c’è collaborazione con i magistrati. L’acquisizione riguarda l’inchiesta sul caso Diasorin (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sembra proprio che il blitz della Procura di Pavia, con cui è stata effettuata la copia forense del suo cellulare, non sia andato giù al governatore Attilio Fontana. Come preannunciato nell’immediatezza dei fatti, quando il presidente della Lombardia ha parlato di un’operazione “troppo invasiva”, è arrivato – puntuale come un orologio svizzero – il ricorso al Riesame contro l’acquisizione del contenuto del suo telefono effettuata nell’ambito dell’inchiesta sui test sierologici affidati, secondo i pm in modo sospetto, alla Diasorin. A parere dell’avvocato Jacopo Pensa, legale di Fontana, ci sarebbero “violazioni di carattere costituzionale e di principi stabiliti dalla Cassazione” nelle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Sembra proprio che il blitz della Procura di Pavia, con cui è stata effettuata la copia forense del suo, non sia andato giù al governatore Attilio. Come preannunciato nell’immediatezza dei fatti, quando il presidente della Lombardia ha parlato di un’operazione “troppo invasiva”, è arrivato – puntuale come un orologio svizzero – il ricorso al Riesame contro l’acquisizione del contenuto del suo telefono effettuata nell’ambito dell’inchiesta sui test sierologici affidati, secondo i pm in modo sospetto,. A parere dell’avvocato Jacopo Pensa, legale di, ci sarebbero “violazioni di carattere costituzionale e di principi stabiliti dCassazione” nelle ...

MatttBBB : RT @LaNotiziaTweet: .#Fontana si appella alla Costituzione. Per togliere il suo cellulare ai pm. Non c’è collaborazione con i magistrati. L… - gabcillo : RT @LaNotiziaTweet: .#Fontana si appella alla Costituzione. Per togliere il suo cellulare ai pm. Non c’è collaborazione con i magistrati. L… - ladyrosmarino : RT @LaNotiziaTweet: .#Fontana si appella alla Costituzione. Per togliere il suo cellulare ai pm. Non c’è collaborazione con i magistrati. L… - kiara86769608 : RT @LaNotiziaTweet: .#Fontana si appella alla Costituzione. Per togliere il suo cellulare ai pm. Non c’è collaborazione con i magistrati. L… - LaNotiziaTweet : .#Fontana si appella alla Costituzione. Per togliere il suo cellulare ai pm. Non c’è collaborazione con i magistrat… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana appella Fontana si appella alla Costituzione. Per togliere il suo cellulare ai pm. Non c'è collaborazione con i magistrati. L'acquisizione riguarda l'inchiesta sul caso Diasorin LA NOTIZIA A Madrid continua la strana disputa tra governo nazionale e autonomo. Intanto i contagi salgono

Spesso ci lamentiamo, e a ragione, dell’incompetenza e dell’approssimazione dei politici “made in Italy”. A volte, con ancora maggior ragione, ci lamentiamo di quanto questioni importanti siano utiliz ...

Le prime pagine internazionali del 7 novembre

In primo piano: le elezioni di midterm americane; i difficili negoziati tra Turchia e Unione europea; la visita di Romano Prodi a Londra in apertura sul Financial Times.

Spesso ci lamentiamo, e a ragione, dell’incompetenza e dell’approssimazione dei politici “made in Italy”. A volte, con ancora maggior ragione, ci lamentiamo di quanto questioni importanti siano utiliz ...In primo piano: le elezioni di midterm americane; i difficili negoziati tra Turchia e Unione europea; la visita di Romano Prodi a Londra in apertura sul Financial Times.