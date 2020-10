Fiscalità di vantaggio per il Sud: cos’è e come funziona il taglio del costo del lavoro (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con un post pubblicato su Facebook, il premier Giuseppe Conte ha annunciato l’introduzione – dal 1° ottobre – della fiscalità di vantaggio per le aziende del Sud. “Tutte le imprese che operano nelle regioni del Mezzogiorno – ha scritto il presidente del Consiglio – potranno contare su un taglio del 30% del costo lavoro per tutti i loro dipendenti. I lavoratori non subiranno nessuna riduzione delle proprie retribuzioni”. Oggi entrerà in vigore la “Fiscalità di vantaggio” per tutte le aziende del Sud.Tutte le imprese che operano nelle…Gepostet von Giuseppe Conte am Donnerstag, 1. Oktober 2020 Alcune aree produttive del Paese, ha proseguito Conte, “avvertono urgente bisogno di misure di sostegno al fine di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con un post pubblicato su Facebook, il premier Giuseppe Conte ha annunciato l’introduzione – dal 1° ottobre – della fiscalità diper le aziende del Sud. “Tutte le imprese che operano nelle regioni del Mezzogiorno – ha scritto il presidente del Consiglio – potranno contare su undel 30% delper tutti i loro dipendenti. I lavoratori non subiranno nessuna riduzione delle proprie retribuzioni”. Oggi entrerà in vigore la “Fiscalità di” per tutte le aziende del Sud.Tutte le imprese che operano nelle…Gepostet von Giuseppe Conte am Donnerstag, 1. Oktober 2020 Alcune aree produttive del Paese, ha proseguito Conte, “avvertono urgente bisogno di misure di sostegno al fine di ...

