Fiorentina-Sampdoria, sì a 1000 spettatori: l’ordinanza della Regione Toscana (Di giovedì 1 ottobre 2020) Fino a mille spettatori potranno assistere alla sfida Fiorentina-Sampdoria, in programma venerdì 2 ottobre (ore 20.45) allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Questo è quanto prevede l’ordinanza n. 86 firmata dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che detta le linee guida per consentire la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. La disposizione riguarda le competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale e regionale che si svolgeranno sul territorio toscano tra venerdì 2 e lunedì 5 ottobre 2020. La Regione precisa in una nota che la presenza del pubblico è consentita per un 25% della capienza dell’impianto e sempre nel rispetto del limite massimo di ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Fino a millepotranno assistere alla sfida, in programma venerdì 2 ottobre (ore 20.45) allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Questo è quanto prevede l’ordinanza n. 86 firmata dal presidente, Enrico Rossi, che detta le linee guida per consentire la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive. La disposizione riguarda le competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale e regionale che si svolgeranno sul territorio toscano tra venerdì 2 e lunedì 5 ottobre 2020. Laprecisa in una nota che la presenza del pubblico è consentita per un 25%capienza dell’impianto e sempre nel rispetto del limite massimo di ...

sportface2016 : #calcio #SerieA #FiorentinaSamp apre al pubblico: l'ordinanza regionale consente l'accesso di massimo mille spett… - toscananotizie : #sport #Toscana Nuova ordinanza: fino a mille spettatori potranno assistere domani sera, venerdì #2ottobre, alla p… - G_Grizzuti : RT @CivaleUmberto: BREAKING (mica tanto) NEWS! Domani, a orario di pranzo, io e @G_Grizzuti diamo finalmente il via a The Underrated Scout… - AdeNugraha999 : RT @BianconeriZone: Chiesa to Juventus after Fiorentina’s game vs Sampdoria. [@NickCecca] - Fantacalcio : Fiorentina, Iachini: 'Chiesa gioca, Ribery non lo so. Su Vlahovic...' -