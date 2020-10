Fiorentina: Federico Chiesa sempre più vicino alla Juventus (Di giovedì 1 ottobre 2020) di Thomas Nigido Baggio, Felipe Melo, Bernardeschi. La vecchia signora attira con il suo seducente appeal i giocatori, particolarmente quelli gigliati. Il rapporto tra le due squadre, si sa, non è tra ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 ottobre 2020) di Thomas Nigido Baggio, Felipe Melo, Bernardeschi. La vecchia signora attira con il suo seducente appeal i giocatori, particolarmente quelli gigliati. Il rapporto tra le due squadre, si sa, non è tra ...

MailSport : Juventus set for £45m deal to sign Fiorentina star Federico Chiesa - Juve_MP : Paratici: 'Juve alert on Chiesa': Juventus director Fabio Paratici hinted at a last-minute swoop for Fiorentina sta… - juventusfire : La Fiorentina ha chiesto Merih Demiral alla Juventus come contropartita, in uno scambio con Federico Chiesa, ma la… - Slg_29 : @Federico_FR24 Sanchez-Hakimi sul fondo-Lukaku in area piccola. Stesso epilogo di sabato scorso con la Fiorentina.… - StevePugMag : Manchester United fail in move to sign Fiorentina winger Federico Chiesa -