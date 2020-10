Fiorentina | Borja Valero | “Tornare al Franchi è stato speciale”

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “Sono state belle emozioni, tornare alcon la maglia viola sarebbepiù bello coi tifosi, ma ècomunque speciale. La gente mi ha accolto in un modo straordinario al mio ritorno a Milano da avversario. La Samp? Hanno confermato l’allenatore, sono molto compatti e sarà difficile batterli, ma dobbiamo essere fiduciosi anche dopo ciò che abbiamo fatto nelle ultime di campionato”. Queste le parole diai canali ufficiali dellain vista del match contro la Sampdoria, valevole per la terza giornata di Serie A. Nei primi due incontri la Viola ha trovato un successo contro il Torino e una sconfitta contro l’Inter.

lollogori : @masolinismo dov'è la foto di Borja alle visite con la Fiorentina che non la trovo? - AgReds : RT @acffiorentina: BORJA VALERO | ?? @borjavalero20 ci racconta le emozioni delle prime due giornate e mette nel mirino la Sampdoria??? #Fo… - Fiorentinanews : #BorjaValero: 'Tornare a Firenze è stato speciale. #Sampdoria? Batterli sarà difficile' #Fiorentina - TOSADORIDANIELA : RT @acffiorentina: BORJA VALERO | ?? @borjavalero20 ci racconta le emozioni delle prime due giornate e mette nel mirino la Sampdoria??? #Fo… - ThePeakWalker99 : RT @acffiorentina: BORJA VALERO | ?? @borjavalero20 ci racconta le emozioni delle prime due giornate e mette nel mirino la Sampdoria??? #Fo… -

