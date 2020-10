FIFA 21, come e dove scaricare la versione di “prova” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Manca sempre meno all’uscita di FIFA 21, fissata al prossimo 9 ottobre. Quest’anno Ea Sports non ha messo a disposizione la classica demo che permette di provare il gioco. Decisine che ha creato un po’ di malcontento tra gli utenti, che avrebbero preferito provare con mano il gioco prima di mettere mano al portafogli per acquistare la versione completa. C’è però una buona notizia: oggi giovedì 1 ottobre, infatti, dalle ore 16:00 italiane sarà possibile provare per 10 ore il gioco completo FIFA 21. Un modo per dissipare ogni dubbio sull’acquisto del prodotto. Non tutti però potranno testare la simulazione calcistica targata Ea Sports: potranno farlo solo gli utenti in possesso dell’EA Play, un servizio su abbonamento che permette appunto di giocare in anteprima per ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 ottobre 2020) Manca sempre meno all’uscita di21, fissata al prossimo 9 ottobre. Quest’anno Ea Sports non ha messo a disposizione la classica demo che permette di provare il gioco. Decisine che ha creato un po’ di malcontento tra gli utenti, che avrebbero preferito provare con mano il gioco prima di mettere mano al portafogli per acquistare lacompleta. C’è però una buona notizia: oggi giovedì 1 ottobre, infatti, dalle ore 16:00 italiane sarà possibile provare per 10 ore il gioco completo21. Un modo per dissipare ogni dubbio sull’acquisto del prodotto. Non tutti però potranno testare la simulazione calcistica targata Ea Sports: potranno farlo solo gli utenti in possesso dell’EA Play, un servizio su abbonamento che permette appunto di giocare in anteprima per ...

