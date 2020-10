Fiction con rapina e omicidio nel video di presentazione di Cionek, bufera social sulla Reggina (Di giovedì 1 ottobre 2020) Una presentazione un po’ bizzarra quella scelta dalla Reggina per il nuovo arrivato, Thiago Cionek. Il club lo ha annunciato sui social attraverso un video che ha scatenato non poche polemiche. Cionek è stato al centro delle cronache, a marzo, quando vestiva la maglia della Spal, perché sventò una rapina in una tabaccheria nel centro di Ferrara. Ebbene, la Reggina ha pensato di sfruttare l’onda d’urto del caso proponendo un video in cui si ricorda, in un certo modo, l’accaduto. Nel filmato, dopo i titoli che rimandano ai giornali di marzo, Cionek è immortalato, con indosso la maglia del club, mentre legge un quotidiano seduto al tavolino di un bar, sorseggiando un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 ottobre 2020) Unaun po’ bizzarra quella scelta dallaper il nuovo arrivato, Thiago. Il club lo ha annunciato suiattraverso unche ha scatenato non poche polemiche.è stato al centro delle cronache, a marzo, quando vestiva la maglia della Spal, perché sventò unain una tabaccheria nel centro di Ferrara. Ebbene, laha pensato di sfruttare l’onda d’urto del caso proponendo unin cui si ricorda, in un certo modo, l’accaduto. Nel filmato, dopo i titoli che rimandano ai giornali di marzo,è immortalato, con indosso la maglia del club, mentre legge un quotidiano seduto al tavolino di un bar, sorseggiando un ...

