Feti sepolti a Roma, Garante della Privacy apre istruttoria (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Garante della Privacy apre un'istruttoria sul caso dei Feti sepolti a Roma con le generalità delle madri, che non avevano dato la propria autorizzazione. A Roma tiene banco il caso dei Feti sepolti in un cimitero dove sono presenti le croci sulle quali campeggia il nome delle madri dei bambini. A denunciare l'episodio è stata una donna che ha condiviso un post su Facebook nel quale faceva sapere che dopo l'interruzione terapeutica della gravidanza, il feto era stato sepolto al Cimitero Flaminio nonostante il diniego alla sepoltura. Non solo. Sulla croce era presente il nome della madre. E stando alle segnalazioni sulla rete non si ...

