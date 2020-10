Ferrari SF90 Stradale Plug-in: cosa è stato tolto dal cambio per guadagnare peso? (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Ferrari SF90 Stradale Plug-in è la prima auto ibrida della storia del Cavallino. Tra le sue caratteristiche, ne spicca una in particolare che la rende ancora più unica: questa auto non ha la retromarcia. I progettisti hanno deciso di ‘farne a meno’ per guadagnare peso. La vettura è stata prodotta nel 2019 ed è stata presentata a Fiorano il 19 maggio: una scelta fatta per risparmiare 3 kg. L'articolo Ferrari SF90 Stradale Plug-in: cosa è stato tolto dal cambio per guadagnare peso? Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) La-in è la prima auto ibrida della storia del Cavallino. Tra le sue caratteristiche, ne spicca una in particolare che la rende ancora più unica: questa auto non ha la retromarcia. I progettisti hanno deciso di ‘farne a meno’ per. La vettura è stata prodotta nel 2019 ed è stata presentata a Fiorano il 19 maggio: una scelta fatta per risparmiare 3 kg. L'articolo-in:dalper? Meteo Web.

