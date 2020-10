Fedez | Chiara Ferragni incinta del secondo figlio | perché hanno dato l’annuncio il 1 ottobre

(Di giovedì 1 ottobre 2020) I gossip dell’ultimo periodo erano giusti:sono in attesa del. A dare l’annuncio via Instagram i diretti interessati. La coppia ha condiviso sui rispettivi account uno scatto del primogenito Leone che tiene in mano un’ecografia (foto in basso). “La famiglia si allarga”, ha scritto il rapper 31enne. “Leo sta … L'articolodel: perchél’annuncio il 1proviene da Gossip e Tv.

team_world : Che bella notizia! @Fedez e Chiara Ferragni genitori bis ?? Auguri! - rtl1025 : Chiara Ferragni è incinta ?? @ChiaraFerragni @Fedez?? - rtl1025 : Chiara Ferragni è incinta, l'annuncio sui social con Fedez: 'La famiglia si allarga' ???? #Ferragnez - selishardliquor : RT @dadoStaark: Immaginate se il secondo figlio di Chiara Ferragni e Fedez fosse femmina e fosse stupenda come Leo. SONO PRONTA A INNAMORA… - PLLisTheWay : Raga, io sono davvero felice per Fedez e Chiara, cioè sono delle belle persone e dei bravi genitori. Io ci speravo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Chiara

Chiara Ferragni è incinta: arriva un secondo figlio per lei e Fedez, e un fratellino per Leone. L’annuncio sui social Nuovo figlio in arrivo per Chiara Ferragni e Fedez: la blogger cremonese è incinta ...Chiara Ferragni e Fedez sono in attesa del loro secondo figlio, la coppia annuncia la notizia della gravidanza su Instagram I rumors delle ultime settimane erano veri, Chiara Ferragni è incinta. A ...