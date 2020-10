Farmacie | il caos della prenotazione dei vaccini antinfluenzali che non ci sono

(Di giovedì 1 ottobre 2020) L’unica certezza che hanno tutte è l’incertezza. Le farmacie italiane non sanno quante dosi di vaccino contro l’influenza stagionale avranno. Ognuna però gestisce in maniera differente l’attesa. Ci sono farmacie che prendono prenotazioni e altre che aspettano le indicazioni dalla Asl. Tutti concordano: di vaccini antinfluenzali ce ne saranno pochi e comunque nulla prima della metà di ottobre.

Ci sono farmacie che prendono prenotazioni e altre che aspettano le indicazioni dalla Asl. Tutti concordano: di vaccini antinfluenzali ce ne saranno pochi L’unica certezza che hanno tutte è ...Per approfondire Vaccino antinfluenzale, è caos: nessuno sa come fare - Nelle farmacie dell'Emilia Romagna crescono i vaccini disponibili - Influenza 2020, c'è il primo caso: in anticipo. E' un bimbo ...Lo sostiene Federfarma, che ha diviso il numero di 250mila dosi indicato dalla conferenza Stato regioni per le 19.330 farmacie sul territorio. "I cittadini stanno facendo pressioni per averlo, nelle ...