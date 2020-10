Farmaci per trans a carico dello Stato, l’Arcygay stappa lo champagne: “E’ una rivoluzione” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Bologna, 1 ott – Festeggia l’Arcigay all’indomani della decisione della regione Emilia-Romagna di fornire in maniera gratuita i Farmaci ormonali ai trans e a coloro che intendono cambiare sesso. I medicinali per la terapia ormonale sostitutiva (Tos) saranno infatti completamente a carico del Sistema sanitario nazionale. Si tratta di una decisione presa dalla giunta guidata dal dem Stefano Bonaccini, che ha dato attuazione a una legge regionale già approvata nel 2019. I Farmaci potranno essere ritirati nelle Farmacie ospedaliere sia durante il periodo di cosiddetta transizione, sia successivamente, cioè per tutta la vita – o per lo meno fino a quando si intende vivere da transessuali. Una decisione che potrebbe non limitarsi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Bologna, 1 ott – Festeggia l’Arcigay all’indomani della decisione della regione Emilia-Romagna di fornire in maniera gratuita iormonali aie a coloro che intendono cambiare sesso. I medicinali per la terapia ormonale sostitutiva (Tos) saranno infatti completamente adel Sistema sanitario nazionale. Si tratta di una decisione presa dalla giunta guidata dal dem Stefano Bonaccini, che ha dato attuazione a una legge regionale già approvata nel 2019. Ipotranno essere ritirati nellee ospedaliere sia durante il periodo di cosiddettaizione, sia successivamente, cioè per tutta la vita – o per lo meno fino a quando si intende vivere daessuali. Una decisione che potrebbe non limitarsi ...

ShooterHatesYou : Super contento dell'inserimento in Gazzetta delle determine dell'Agenzia del Farmaco, che mettono a carico del serv… - fattoquotidiano : In Emilia Romagna i farmaci per la terapia ormonale delle persone trans saranno gratis. ‘Regione vicina a chi affro… - fattoquotidiano : La decisione dell’Aifa: i farmaci ormonali per le persone trans ora saranno gratuiti. Arcigay: “Una rivoluzione” - disicaterina : RT @LaviniaBLR: La giunta di Bonaccini offre gratis i farmaci per chi vuole cambiare sesso in Emilia-Romagna che potranno essere ritirati n… - Nina0673 : RT @gmarcoc: Da oggi in Italia le persone #trans non potranno più essere ignorate. La determina di #AIFA sancisce che il nostro sistema san… -