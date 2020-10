Farmaceutica | prodotti oftalmici | Aksia acquista Tubilux Pharma

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Milano, 1 ott. (Adnkronos) - Aksìa Capital IV, un fondo gestito da Aksìa Group ha acquisito, "un operatore di primario standing nello sviluppo e produzione per conto terzi di farmaci". Con l'acquisizione di, avvenuto attraverso la controllata Coc Farmaceutici, nasce il primo gruppo italiano per lo sviluppo e produzione diper conto terzi., fondata nel 1941 a Pomezia (Roma) e guidata negli ultimi anni da Emidio Fedeli, è uno dei principali player italiani attivi nella ricerca, sviluppo e produzione per conto terzi difarmaceuticiper aziende farmaceutiche internazionali. L'azienda ha un focus specifico nella ...

LiberoQuotidiano.it

Con l'acquisizione di Tubilux, avvenuto attraverso la controllata Coc Farmaceutici, nasce il primo gruppo italiano per lo sviluppo e produzione di prodotti oftalmici per conto terzi. Tubilux Pharma, ...