Facebook blocca gli spot elettorali di Trump che parlano di frode alle urne (Di giovedì 1 ottobre 2020) La decisione si aggiunge allo sforzo per controllare la disinformazione prima delle elezioni americane 2020. Anche i post dei complottisti di Qanon verranno eliminati Leggi su it.mashable (Di giovedì 1 ottobre 2020) La decisione si aggiunge allo sforzo per controllare la disinformazione prima delle elezioni americane 2020. Anche i post dei complottisti di Qanon verranno eliminati

