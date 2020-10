Fa sesso con l’allieva nei bagni della scuola Il prof ammette | “Sono innamorato | ho intenzioni serie”

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Una storia da soap-opera. Lui 60 anni, preside e docente di lettere in un istituto tecnico di Lissone in provincia di Monza. Lei 16, sua allieva. Sorpresi, l’anno scorso, a baciarsi nella toilette. Ora l’uomo andrà a processo a metà dicembre e dovrà rispondere dell’accusa di atti sessuali con minore con abuso di poteri derivanti dalla sua posizione. E’ il giudizio del gup del tribunale di Monza Patrizia Gallucci, su richiesta del pm Vincenzo Fiorillo.con la liceale: quella foto rubata Secondo l’accusa, la ragazza è stata irretita dal suo docente di lettere. E’ stato un alunnoa scattare di nascosto una foto neidell’istituto a giugno 2019. Poi ha consegnato la foto ...

Corriere : L’indagine è partita dalla foto di un ragazzo nel bagno della scuola: l’uomo, 60 anni, baciava la ragazzina. La giu… - ilgiornale : Un professore di lettere 60enne è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Monza. Aveva una relazione con un'alli… - santanaslam : Ma se Matilde non vuole parlare di sesso lasciatela fare, io non parlo di sesso manco con le amiche fate vobis #gfvip - ev_mattanaa : RT @grondoamore: Che palle Matilde, sei al grande fratello e ti preoccupi che le tue figlie sentano parlare di sesso, di che cazzo vuoi par… - grondoamore : Che palle Matilde, sei al grande fratello e ti preoccupi che le tue figlie sentano parlare di sesso, di che cazzo v… -

Ultime Notizie dalla rete : sesso con

Bennett afferma di aver fatto sesso con Argento in un albergo della California nel 2013. L’avviso di azione legale afferma che la cosa traumatizzò Bennett e danneggiò la sua carriera. Il giornale ha ...Il Garante privacy ha annunciato “accesso civico: no ai dati sulla salute che rendono identificabili le persone”, segnalando un caso in cui è stato negato l'accesso persino a dati anonimizzati perché ...