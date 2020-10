«Expo 2030 è l?occasione per Roma», dagli industriali sfida per la Capitale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Potrebbe essere l?occasione per ridisegnare la Capitale e ridarle il ruolo e lo smalto a livello internazionale che ha perso in questi ultimi anni. Angelo Camilli, il neo presidente di... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 1 ottobre 2020) Potrebbe essere l?occasione per ridisegnare lae ridarle il ruolo e lo smalto a livello internazionale che ha perso in questi ultimi anni. Angelo Camilli, il neo presidente di...

Angelo Camilli, il neo presidente di Unindustria (la Confindustria del Lazio) insediandosi ieri, ha aperto il suo mandato con un progetto molto ambizioso: candidare Roma a ospitare l’Expo 2030. Ma ...

Angelo Camilli, il neo presidente di Unindustria (la Confindustria del Lazio) insediandosi ieri, ha aperto il suo mandato con un progetto molto ambizioso: candidare Roma a ospitare l'Expo 2030. Ma ...