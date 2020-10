Eutanasia | caso Trentini La procura ricorre contro l' assoluzione di Welby e Cappato

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ladi Massa ha presentato ricorso in appellola sentenza della corte d'assise della città apuana che lo scorso 27 luglio ha assolto Minae Marcodall'accusa di istigazione ...

Il 27 luglio Mina Welby e Marco Cappato sono stati assolti dall'accusa di istigazione e aiuto al suicidio per la morte di Davide Trentini, malato di sclerosi multipla ..."Prendiamo atto con rispetto della decisione della procura di Massa di ricorrere in Appello contro la nostra assoluzione, stabilita dalla Corte di Assise di Massa "perché il fatto non sussiste relativ ...