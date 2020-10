Europa League, Rio Ave-Milan: Pioli lancia Maldini dal 1′, i rossoneri si giocano la qualificazione (Di giovedì 1 ottobre 2020) Alle ore 21,00 il Milan affronterà a Vila do Conde il Rio Ave nella sfida valida per il play-off di Europa League.I rossoneri dovranno vedersela contro la compagine portoghese nel match che deciderà le sorti degli uomini di Pioli in Europa. Il tecnico toscano si proietta alla gara contro i lusitani in una situazione di emergenza offensiva essendo assenti in contemporanea sia Ibrahimovic che Rebic. Le formazioni ufficiali del match.Rio Ave (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Monte; Tarantini, Filipe Augusto; Piazon, Lopes, Mane; Moreira.Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Maldini. Leggi su mediagol (Di giovedì 1 ottobre 2020) Alle ore 21,00 ilaffronterà a Vila do Conde il Rio Ave nella sfida valida per il play-off di.Idovranno vedersela contro la compagine portoghese nel match che deciderà le sorti degli uomini diin. Il tecnico toscano si proietta alla gara contro i lusitani in una situazione di emergenza offensiva essendo assenti in contemporanea sia Ibrahimovic che Rebic. Le formazioni ufficiali del match.Rio Ave (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Monte; Tarantini, Filipe Augusto; Piazon, Lopes, Mane; Moreira.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers;

