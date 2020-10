Europa League Playoff, Rio Ave - Milan in esclusiva su app DAZN (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Milan si trova già davanti al primo crocevia della stagione: stasera in Portogallo (diretta ore 21 sulla app di DAZN), contro il Rio Ave che ha eliminato il Besiktas, i rossoneri devono vincere per centrare il primo obiettivo dell'annata, la... Leggi su digital-news (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilsi trova già davanti al primo crocevia della stagione: stasera in Portogallo (diretta ore 21 sulla app di), contro il Rio Ave che ha eliminato il Besiktas, i rossoneri devono vincere per centrare il primo obiettivo dell'annata, la...

DiMarzio : #Milan, la probabile formazione per il match di #EuropaLeague contro il #RioAve - AntoVitiello : Anche in totale emergenza, fuori dai convocati Lucas #Paquetà per la gara di stasera di Europa League #Milan - SkySport : 3º TURNO PRELIMINARE DI EUROPA LEAGUE ? ?? MILAN – BODO GLIMT 3-2 Risultato finale ? ? #Junker (15’) ? #Calhanoglu… - OA_Sport : Sorteggio Europa League, Napoli: le possibili avversarie. Chi sperare e chi evitare - SNAI_Official : Il Milan sbarca in Portogallo per centrare la qualificazione ai gironi di Europa League. Le diverse assenze in casa… -