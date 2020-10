Europa League, Milan ai supplementari contro il Rio Ave, 1-1 al 90', (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si va ai tempi supplementari a Vila do Conde in Portogallo, dove si sta giocando Rio Ave-Milan, match valido per il passaggio alla fase ai giorni dell'Europa League. Il secondo tempo finisce sull'1-1, ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si va ai tempia Vila do Conde in Portogallo, dove si sta giocando Rio Ave-, match valido per il passaggio alla fase ai giorni dell'. Il secondo tempo finisce sull'1-1, ...

SkySport : Rio Ave Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari - SkySport : La guida al sorteggio dei gironi di Europa League - DiMarzio : #Milan, la probabile formazione per il match di #EuropaLeague contro il #RioAve - JGiuls_ : Se passa dopo sta cosa il Milan vince l’Europa league ?????? - OrijoDotNg : Sarajevo 0-1 Celtic: Edouard strike sends visitors into Europa League group stage -