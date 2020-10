Europa League, il Milan si salva prima al 120esimo e poi agli infiniti rigori contro il Rio Ave (VIDEO) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Milan è incredibilmente ancora in Europa League. Ha battuto i portoghesi del Rio Ave al termine di una serie infinita di rigori. I primi sette hanno sempre segnato. Poi, errore di Colombo e doppio palo dei padroni di casa. Quando è toccato ai portieri, sbagliano entrambi. E ha ripreso a tirare il primo della serie, ossia Bennacer. Fino all’errore decisivo dei portoghesi. È stata una serie incredibile, disputata sotto un temporale pazzesco. Il Milan si era già salvato al 120esimo, quando era con un piedi e tre quarti fuori dalla Europa League. Stavano perdendo 2-1 contro il Rio Ave. Quando tutto sembrava finito, un giocatore del Rio Ave ha incredibilmente toccato il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilè incredibilmente ancora in. Ha battuto i portoghesi del Rio Ave al termine di una serie infinita di. I primi sette hanno sempre segnato. Poi, errore di Colombo e doppio palo dei padroni di casa. Quando è toccato ai portieri, sbano entrambi. E ha ripreso a tirare il primo della serie, ossia Bennacer. Fino all’errore decisivo dei portoghesi. È stata una serie incredibile, disputata sotto un temporale pazzesco. Ilsi era giàto al, quando era con un piedi e tre quarti fuori dalla. Stavano perdendo 2-1il Rio Ave. Quando tutto sembrava finito, un giocatore del Rio Ave ha incredibilmente toccato il ...

pisto_gol : Le ho viste quasi tutte, dal 1987. Ma una cosa come i 24rigori di RioAve-Milan con parata decisiva di Gigio Donnaru… - Eurosport_IT : IL MILAN VINCE UNA DELLE PARTITE PIÙ STRANE DI SEMPRE ?????? Dopo il 2-2 dei tempi supplementari (strappati con un r… - GoalItalia : Una serie di rigori incredibili, al 24° tiro dal dischetto (!) #Donnarumma salva il Milan e lo porta alla fase a gi… - SaverioPapisca : RT @massimozampini: Qualche settimana fa, ad Atene, Carrera mi ha detto che voleva assolutamente entrare in Europa League. Avrebbe dovuto v… - morelli_rinaldo : Siamo al gironi di Europa League. Per ora basta. Forza Milan! #RioAveMilan #EuropaLeague #Postpartita RIO AVE-MILA… -