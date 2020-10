Europa League, il Milan passa ai gironi dopo maratona di rigori (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il Milan passa ai rigori, al termine di una vera e propria maratona, elimina i portoghesi del Rio Ave e si qualifica per i gironi di Europa League. Decisivo il tiro dal dischetto di Kjaer realizzato e quello sbagliato da Aderllan Leandro de Jesus Santos che Donnarumma para. Finisce 9-8 dopo che i supplementari erano terminati sul 2-2. Partita raddrizzata dai rossoneri con un rigore all'ultimo minuto dei supplementari. Milan in vantaggio a 51'. dopo una bellissima azione di Brahim Diaz capace di guadagnarsi un angolo, dagli sviluppi dello stesso la palla finisce a Saelemaekers che dal limite dell'area lascia partire un rasoterra che fulmina Kieszek per il vantaggio dei rossoneri.Il pareggio dei portoghesi arriva al 58': ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilai, al termine di una vera e propria, elimina i portoghesi del Rio Ave e si qualifica per idi. Decisivo il tiro dal dischetto di Kjaer realizzato e quello sbagliato da Aderllan Leandro de Jesus Santos che Donnarumma para. Finisce 9-8che i supplementari erano terminati sul 2-2. Partita raddrizzata dai rossoneri con un rigore all'ultimo minuto dei supplementari.in vantaggio a 51'.una bellissima azione di Brahim Diaz capace di guadagnarsi un angolo, dagli sviluppi dello stesso la palla finisce a Saelemaekers che dal limite dell'area lascia partire un rasoterra che fulmina Kieszek per il vantaggio dei rossoneri.Il pareggio dei portoghesi arriva al 58': ...

pisto_gol : Le ho viste quasi tutte, dal 1987. Ma una cosa come i 24rigori di RioAve-Milan con parata decisiva di Gigio Donnaru… - acmilan : What a roller-coaster of emotions. Read all about it in the Match Report ?? - Eurosport_IT : IL MILAN VINCE UNA DELLE PARTITE PIÙ STRANE DI SEMPRE ?????? Dopo il 2-2 dei tempi supplementari (strappati con un r… - antofns : RT @Dedamaluca: @acmilan Questa serie rimarrà nella nostra memoria per sempre, mi auguro rimanga viva nella mente dei nostri giocatori lung… - Birobiro72 : RT @SkySport: PRELIMINARI EUROPA LEAGUE ? RIO AVE ?? MILAN 2-3 Risultato finale dopo i calci di rigore ? ? #Saelemaekers (51’) ? #Geraldes (… -