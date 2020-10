Europa League | il Milan contro il Rio Ave passa dopo interminabile serie di rigori

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Nel playoff diila Vila do Conde, in Portogallo,il Rio Aveil turno e accede alla fase a gironila lotteria dei. Una sfidadecisa dagli undici metri con i cecchini rossoneri che non hanno fallito la battuta nel momento decisivo. I tempi regolamentari erano finiti 1-1 e poi nei 30' supplementari portoghesi avanti e ripresi al 120' con il rigore trasformato da Calhanoglu. Nella lotteria successiva durata 15 minuti i rossoneriaver rischiato tre volte di essere eliminati per gli errori di Colombo, Donnarumma e Bennacer, hanno beneficiato di un errore di Santos vincendo 11-10. La partita: Rossoneri timidi nel primo tempo che hanno concretizzato un buon inizio di ripresa ...

SkySport : PRELIMINARI EUROPA LEAGUE ? RIO AVE ?? MILAN 2-3 Risultato finale dopo i calci di rigore ? ? #Saelemaekers (51’) ?… - GoalItalia : Una serie di rigori incredibili, al 24° tiro dal dischetto (!) #Donnarumma salva il Milan e lo porta alla fase a gi… - Eurosport_IT : IL MILAN VINCE UNA DELLE PARTITE PIÙ STRANE DI SEMPRE ?????? Dopo il 2-2 dei tempi supplementari (strappati con un r… - Samantha_IT : @Una_Gioia_Mai ho rischiato la rianimazione per una partita dei PRELIMINARI DI EUROPA LEAGUE CONTRO IL RÍO AVE. IO LI DENUNCIO... - forzagranata1 : ?? #CALCIO Rio Ave-Milan 2-2 (8-9 dcr): Kjaer e Donnarumma decisivi al dodicesimo rigore Dopo 120' e 24 rigori la f… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

VILA DO CONDE (PORTOGALLO) - Ci è voluta una notte interminabile, culminata ai calci di rigori ad oltranza, al Milan, per superare il Rio Ave in Europa League. Il tempi regolamentari si chiudono ...Nel playoff di Europa League il Milan a Vila do Conde, in Portogallo, contro il Rio Ave passa il turno e accede alla fase a gironi dopo la lotteria dei rigori. Una sfida interminabile decisa dagli ...