Europa League, il Milan alla fase a gironi. Rio Ave battuto ai calci di rigore (Di venerdì 2 ottobre 2020) Europa League, Rio Ave-Milan 11-12 d.c.r. Rossoneri alla fase a gironi dopo il successo in Portogallo. VILA DO CONDE (PORTOGALLO) – Europa League, Rio Ave-Milan 11-12 d.c.r. Partita infinita in Portogallo con i ragazzi di Pioli che, dopo essere passati in vantaggio con Saelemaekers, si fanno rimontare. Il pareggio all’ultimo respiro di Calhanoglu porta la sfida dagli undici metri dove è decisivo l’errore di Santos. Europa League, Rio Ave-Milan 11-12 d.c.r.: rossoneri alla fase a gironi Rio Ave-Milan 11-12 d.c.r. Marcatori: 52′ Saelemaekers (M), 71′ Geraldes (R), ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020), Rio Ave-11-12 d.c.r. Rossoneridopo il successo in Portogallo. VILA DO CONDE (PORTOGALLO) –, Rio Ave-11-12 d.c.r. Partita infinita in Portogallo con i ragazzi di Pioli che, dopo essere passati in vantaggio con Saelemaekers, si fanno rimontare. Il pareggio all’ultimo respiro di Calhanoglu porta la sfida dagli undici metri dove è decisivo l’errore di Santos., Rio Ave-11-12 d.c.r.: rossoneriRio Ave-11-12 d.c.r. Marcatori: 52′ Saelemaekers (M), 71′ Geraldes (R), ...

pisto_gol : Le ho viste quasi tutte, dal 1987. Ma una cosa come i 24rigori di RioAve-Milan con parata decisiva di Gigio Donnaru… - Eurosport_IT : IL MILAN VINCE UNA DELLE PARTITE PIÙ STRANE DI SEMPRE ?????? Dopo il 2-2 dei tempi supplementari (strappati con un r… - GoalItalia : Una serie di rigori incredibili, al 24° tiro dal dischetto (!) #Donnarumma salva il Milan e lo porta alla fase a gi… - SaverioPapisca : RT @massimozampini: Qualche settimana fa, ad Atene, Carrera mi ha detto che voleva assolutamente entrare in Europa League. Avrebbe dovuto v… - morelli_rinaldo : Siamo al gironi di Europa League. Per ora basta. Forza Milan! #RioAveMilan #EuropaLeague #Postpartita RIO AVE-MILA… -