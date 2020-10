Europa League, i risultati degli spareggi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si sono giocate questa sera le gare playoff per l'accesso alla fase a gironi di Europa League. Sorride il Tottenham che ha superato il Maccabi Haifa con la doppietta di Lo Celso, la tripletta di Kane e le reti di Lucas e Dele Alli. Chery al 17' aveva portato gli ospiti sull'1-1, ma il pareggio ha retto solo tre minuti. Vittorie interne per Cluj, Slovan Liberec e Dinamo Zagabria rispettivamente su KuPS, APOEL Nicosia e Tallinn. Il Celtic passa a Sarajevo, fa festa anche il Rangers, che batte 2 a 1 il Galatasaray. Esultano Qarabag, Psv e Ludogorets, che non riscontrano problemi sui campi di Legia Varsavia, Rosenborg e Dynamo Brest. Il Granada elimina gli svedesi del Malmoe, l'Aek si sbarazza del Wolfsburg. Sprofonda lo Sporting ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si sono giocate questa sera le gare playoff per l'accesso alla fase a gironi di. Sorride il Tottenham che ha superato il Maccabi Haifa con la doppietta di Lo Celso, la tripletta di Kane e le reti di Lucas e Dele Alli. Chery al 17' aveva portato gli ospiti sull'1-1, ma il pareggio ha retto solo tre minuti. Vittorie interne per Cluj, Slovan Liberec e Dinamo Zagabria rispettivamente su KuPS, APOEL Nicosia e Tallinn. Il Celtic passa a Sarajevo, fa festa anche il Rangers, che batte 2 a 1 il Galatasaray. Esultano Qarabag, Psv e Ludogorets, che non riscontrano problemi sui campi di Legia Varsavia, Rosenborg e Dynamo Brest. Il Granada elimina gli svedesi del Malmoe, l'Aek si sbarazza del Wolfsburg. Sprofonda lo Sporting ...

