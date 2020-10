Eurocup | la Virtus vince in casa del Lietkabelis | Venezia piega la corazzata Unics Kazan

gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Basket #Eurocup: Abass illumina la Virtus. Venezia, è già show - BasketCity_net : - RassegnaZampa : #Basket #Eurocup: Abass illumina la Virtus. Venezia, è già show - bologna_sport : Resto del Carlino - EuroCup: Le pagelle di Lietkabeli - Virtus - bologna_sport : Corriere di Bologna - EuroCup: Le pagelle di Lietkabelis - Virtus -

Ultime Notizie dalla rete : Eurocup Virtus

Anche senza Teodosic la Segafredo domina il Lietkabelis grazie all’ottima difesa in avvio del secondo tempo. Dell’azzurro lo strappo decisivo. La Reyer piega Kazan con una grande prova di squadra e ne ...Netto successo in Lituania nonostante l’assenza di Teodosic, grazie soprattutto a una difesa di ferro. In attacco decisivo Abass ...In Lituania la formazione di Djordjevic fatica fino a metà gara e poi dilaga. Domenica bianconeri in trasferta a Brescia ...