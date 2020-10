Esclusiva: Rugani al Rennes in prestito secco. Domani si chiude (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non Valencia, ma Rennes. Uno dei club, pochissimi club, che avevamo citato nei giorni scorsi per Daniele Rugani. Ci ha provato il Newcastle, pochi minuti fa ha praticamente chiuso il Rennes. Operazione in prestito secco, Domani le firme. Rugani raggiunge Dalbert, operazione importante anche in chiave Chiesa alla Juve. Foto: insta Rugani L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Non Valencia, ma. Uno dei club, pochissimi club, che avevamo citato nei giorni scorsi per Daniele. Ci ha provato il Newcastle, pochi minuti fa ha praticamente chiuso il. Operazione inle firme.raggiunge Dalbert, operazione importante anche in chiave Chiesa alla Juve. Foto: instaL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Daniele Rugani può lasciare davvero la Juventus in questa sessione di mercato. Dopo il Valencia, che propone un prestito secco, ma la soluzione non piace alla Juve, si è materializzato anche il Newcas ...

