Esclusiva | Pordenone | è il giorno di Carnesecchi

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilcerca un portiere e spera di ricevere una risposta positiva dall’Atalanta per Marco, classe 2000. E’ lui oggi il favorito, in una mini lista che comprende anche Scuffet. E ilconfida nel via libera dell’Atalanta, oggi è uncruciale. L'articolo, è ildiproviene da Alfredo Pedullà.