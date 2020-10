Esclusiva: colpo Cosenza, c’è Bouah dalla Roma (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Cosenza sta per chiudere un bel colpo per la fascia destra. Accordo in dirittura con la Roma per il terzino destro Devid Eugene Bouah, classe 2001. Stiamo parlando di un ragazzo di grande talento, il Cosenza ha anticipato almeno tre squadre di B che avrebbero voluto chiudere l’operazione. Foto: logo Cosenza L'articolo Esclusiva: colpo Cosenza, c’è Bouah dalla Roma proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilsta per chiudere un belper la fascia destra. Accordo in dirittura con laper il terzino destro Devid Eugene, classe 2001. Stiamo parlando di un ragazzo di grande talento, ilha anticipato almeno tre squadre di B che avrebbero voluto chiudere l’operazione. Foto: logoL'articolo, c’èproviene da Alfredo Pedullà.

L'appetito vien mangiando e il Monza appare sempre più affamato. Dopo Marin i brianzoli potrebbero calare il 13simo colpo della loro.

McLaren, dalla F1 alle supercar stesse "scarpe"

Nuovo colpo per Pirelli che ora equipaggia in esclusiva la nuova McLaren 765LT, soddisfando la richiesta per il massimo delle prestazioni su asciutto per la ...

L'appetito vien mangiando e il Monza appare sempre più affamato. Dopo Marin i brianzoli potrebbero calare il 13simo colpo della loro.

McLaren, dalla F1 alle supercar stesse "scarpe"

Nuovo colpo per Pirelli che ora equipaggia in esclusiva la nuova McLaren 765LT, soddisfando la richiesta per il massimo delle prestazioni su asciutto per la ...