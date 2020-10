Esclusiva | Bakayoko ha detto sì a Gattuso! Il Napoli vuole provarci

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilcerca un centrocampista esfruttare il grande feeling tra Tiemouée Rino Gattuso. C’è di più: il centrocampista di proprietà del Chelsea ha aperto completamente al suo allenatore che vorrebbe ritrovare a. Ci sono fitti dialoghi in corso, serve uno sforzo da parte di De Laurentiis ma il Chelsea è già stato allertato. Negli ultimi giorni, dopo lo stand-by con il Milan,ha ricevuto proposte da Herta Berlino e Paris Saint-Germain, ma i discorsi non sono per ora andati avanti. Ora ilsi è inserito efare un grande regalo a Gattuso. Di sicuro ci proverà fino in fondo contando sulla totale disponibilità di. Foto: instagram ...

