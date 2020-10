Epic Games Store regala l' ispirato Pikuniku Annunciati i prossimi giochi gratis

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Nuova settimana e nuovo gioco gratuito offerto come consuetudine da. Questa volta da oggi 1° ottobre alle 17:00 dell'8 ottobre sarà disponibile per tutti coloro che sono iscritti alla piattaforma.Indovrete aiutare strani personaggi a superare avversità, scoprire una cospirazione dello stato profondo e dare il via a una mini-rivoluzione divertente, il tutto in questa piacevole avventura distopica.La settimana prossima, a partire dall'8 ottobre, saranno disponibili due: uno è ABZÛ, una bellissima avventura subacquea che vi permette di esplorare fondali da sogno e di interagire con banchi di migliaia di pesci che si rapportano proceduralmente ai loro simili, a voi e ai predatori. Il secondo titolo che arriverà ...

Eurogamer_it : #Pikuniku è il titolo gratuito offerto da Epic Games Store. - CSItaliaASD : È #Pikuniku il #gioco della settimana #gratis su #EpicGamesStore! Scopri di più su: - italiatopgames : Epic Games Store – Giochi Gratis 1 E 8 Ottobre - spaziogames : #EpicGamesStore cala il tris! Ci piacciono queste scelte? - svarioken : ?? Su Epic Store, Pikuniku gratuito! ?? LINK: • -

Ultime Notizie dalla rete : Epic Games

The Pathless is coming to PS5, PS4, Epic Games Store, and Apple Arcade on November 12. https://thepathless.com/ Developed by Giant Squid. Published by Annapurna Interactive. © Anna..Questa settima la piattaforma online di videgiochi digitali per PC Epic Games Store offre ai suoi utenti un gioco gratis: Pikuniku.