Empoli-Monza | probabili formazioni e dove vederla in TV

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Sabato 03 ottobre si giocherà la seconda giornata del campionato di Serie B, il match clou della giornata è. Acquisti e cessioniAcquisti: Veseli (d, Le Mans fine prestito); Imperiale (d, Piacenza fine prestito); Damiani (c, Carrarese fine prestito); Zappella (d, Piacenza fine prestito); Piscopo (c, Carrarese fine prestito); Pirrello (d, Trapani fine prestito); Provedel (p, Juve Stabia), Mraz (a, Brondby fine prestito); Zurkowski (c, Fiorentina), Terzic (d, Fiorentina); Olivieri (a, Juventus); Parisi (d, Avellino); Cambiaso (d, Genoa) Cessioni: Balkovec (d, Verona fine prestito); Gazzola (d, Parma fine prestito); Pinna (d, Cagliari fine prestito); Sierralta (d, Udinese fine prestito); Frattesi (c, Sassuolo fine prestito); Henderson (c, Verona fine prestito); Zurkowski (c, Fiorentina fine ...