«Emily in Paris», 5 motivi fashion per cui aspettiamo la serie Tv (Di giovedì 1 ottobre 2020) Trama stellare perfettamente abbinata a una line up sartoriale generatrice di mille sogni. È la serie Tv che le fashion victim aspettano dal 2010, ovvero da quando sui grandi schermi è andato in onda il capitolo cinematografico numero 2 di Sex and The City. Emily in Paris, del resto, con Carrie Bradshaw e amiche ha molto in comune. A cominciare dal creatore dello show: Darren Star. Per poi proseguire con Patricia Field, l'iconica costumista dietro il guardaroba delle quattro amiche di New York, che adesso rende wannahave i look della protagonista della nuova serie in onda su Netflix dal 2 ottobre. Emily Cooper, che ha il volto di porcellana di Lily Collins, sarà la nuova Carrie?

