Emergenza Coronavirus al TG1 | due impiegati positivi

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Duedel TG1 sono risultatiale uno sarebbe ricoverato in terapia intensiva, a Saxa Rubra sono scattate le misure di sicurezza. Duedel TG1 sono risultatial, uno di loro sarebbe stato trasferito in terapia d'urgenza. La notizia è stata data da PrimaPaginaNews. La RAI si è affrettata a garantire che i telegiornali andranno in onda regolarmente. I duesi sarebbero sentiti male ieri, uno addirittura sul posto di lavoro secondo l'agenzia di stampa che per prima ha lanciato la notizia: "Un impiegato da ieri si sarebbe sentito male al lavoro e si troverebbe in terapia intensiva. Gli altri, fatti rientrare in tutta fretta, dallo smart working, nel frattempo, ...