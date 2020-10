Elton John a Capri tra yacht, Quisisana e polemiche: «È senza mascherina, lo denunciamo» (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elton John a Capri, tutti i fari puntati sullo sbarco del famoso artista inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Si è incontrato al bar del Quisisana con la famiglia e il suo amico caprese Roberto Russo, l’imprenditore che ha curato personalmente il trasporto dallo yacht alla terrazza del bar dell’albergo. Elton John, Capri e la mascherina Ma aver messo piede nella bellissima isola potrebbe costare caro alla rockstar, per il mancato uso della mascherina. Il Codacons ha deciso infatti di denunciare Elton John al Prefetto, al comune di Capri e alla Regione Campania, dopo le immagini che lo ritraggono sull’isola assieme alla sua ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 ottobre 2020), tutti i fari puntati sullo sbarco del famoso artista inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Si è incontrato al bar delcon la famiglia e il suo amico caprese Roberto Russo, l’imprenditore che ha curato personalmente il trasporto dalloalla terrazza del bar dell’albergo.e laMa aver messo piede nella bellissima isola potrebbe costare caro alla rockstar, per il mancato uso della. Il Codacons ha deciso infatti di denunciareal Prefetto, al comune die alla Regione Campania, dopo le immagini che lo ritraggono sull’isola assieme alla sua ...

