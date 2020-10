Elsa Hosk annuncia la sua gravidanza: ecco gli scatti premaman dell’ex Angelo di Victoria’s Secret (Di giovedì 1 ottobre 2020) Bellissima e super sexy Elsa Hosk, modella svedese dell’ex scuderia Victoria’s Secret ha annunciato sui social di essere in dolce attesa del suo primogenito con l’imprenditore britannico Tom Daly. La top ha posato mostrando il pancione per una serie di scatti davvero hot e ha scritto: “È da un po’ che tengo segreto questo Angelo nella mia pancia … Mi sento eccitata e fortunata di avere un bambino e di iniziare il prossimo capitolo della mia vita con l’uomo dei miei sogni !!!!”. Leggi su attualitavip.myblog (Di giovedì 1 ottobre 2020) Bellissima e super sexy, modella svedese dell’ex scuderia Victoria’shato sui social di essere in dolce attesa del suo primogenito con l’imprenditore britannico Tom Daly. La top ha posato mostrando il pancione per una serie didavvero hot e ha scritto: “È da un po’ che tengo segreto questonella mia pancia … Mi sento eccitata e fortunata di avere un bambino e di iniziare il prossimo capitolo della mia vita con l’uomo dei miei sogni !!!!”.

Letisia62667303 : Raga adesso il secondo/a figlio/a della Ferragni potrà sposarsi o con il figlio/a di Romee o con il figlio/a di Elsa Hosk - brunettecookie : Quindi baby boom della quarantena: -Chiara Ferragni -Ashley Tisdale -Emma Roberts (?) -Elsa Hosk -Eugénie di York - amiamonoistesse : Elsa Hosk and Tom Daly (dal 2015). Stanno insieme da 5 anni e 10 mesi. Elsa è anche incinta, partorirà ad aprile 20… - CelebsDiary1 : Elsa Hosk in #Pregnant #Photoshoot by Sante D’Orazio - vogue_italia : Un servizio fotografico con pancione per la supermodella -

Ultime Notizie dalla rete : Elsa Hosk Foulard nei capelli, orecchini a cerchio e jeans a zampa: Elsa Hosk anni 70 Io Donna Personaggi Famosi

Bellissima e super sexy Elsa Hosk, modella svedese dell’ex scuderia Victoria’s Secret ha annunciato sui social di essere in dolce attesa del suo primogenito con l’imprenditore britannico Tom Daly. La ...

Elsa Hosk incinta: la modella aspetta il primo figlio da Tom Daly

La top model 31enne, nata a Stoccolma, ha annunciato su Instagram di essere in attesa del suo primo figlio. Elsa ha pubblicato sul social alcuni scatti patinati realizzati dal fotografo Sante D'Orazio ...

Bellissima e super sexy Elsa Hosk, modella svedese dell’ex scuderia Victoria’s Secret ha annunciato sui social di essere in dolce attesa del suo primogenito con l’imprenditore britannico Tom Daly. La ...La top model 31enne, nata a Stoccolma, ha annunciato su Instagram di essere in attesa del suo primo figlio. Elsa ha pubblicato sul social alcuni scatti patinati realizzati dal fotografo Sante D'Orazio ...