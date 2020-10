Elkann vuole prendersi il giornale di Confindustria | partito l’assalto al Sole 24 Ore

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Johndare nuovo smalto al gruppo Gedi. Insieme a Repubblica, infatti, glie “toccato” prendere tutto il pacchetto di quotidiani locali, dei quali ora pare volersi disfare per mettere a segno un colpo che gli sta molto a cuore per le sue strategie aziendali e di potere: acquisire anche Il24 ore, il quotidiano della. Subito dopo il perfezionamento da parte didell’acquisto di Gedi con Repubblica, Espresso, Stampa, Secolo XIX e 13 testate locali, vennero alla luce alcuni potenziali acquirenti proprio di alcune testate locali, ex Finegil.ha prima sistemato i pezzi grossi, Repubblica e Stampa, con le nuove direzioni che stanno procedendo a cambiare volto ai due grandi giornali. Ora è il turno dei ...